Кличко живет в трехэтажной квартире, а на кухне «дружит» с холодильником

22 мая 2012, 10:36

«В квартире есть система «умный дом». С ее помощью можно выставить температуру воздуха, пола, если вдруг где-то прорвет трубу, она автоматически перекроет воду».

У боксера-политика Виталия Кличко необычная трехэтажная квартира в восстановленной мансарде, рядом с киевской Оперой. Подъезд дома встречает восстановленной лепниной и лифтом — раньше его не было, а комфортную температуру в квартире поддерживает система «умный дом». Здесь украинский боксер живет с женой Наталией и тремя детьми — Егором, Лизой и Максимом.


«Я до 2000 года жил на Харьковском массиве. Вся активность столицы сосредоточена в центре, а дорога сюда занимала достаточно много времени. Стал подыскивать жилье в центре. Один знакомый показал мне старую фотографию этого дома — я его сначала даже не узнал. Мне сказали, что есть исторические эскизы, план. И если я возьмусь за полную реставрацию дома, то мне разрешат надстроить мансарду. Мне такой вариант понравился, и я взялся за реконструкцию»,  - рассказывает  Кличко газете «Сегодня». – Обошлось не дешево, но в строительстве мне помогли мои соперники по рингу того периода — Бирд, Хоффманн, Норрис. Гонорары вкладывались в реконструкцию. В любом случае, если бы я все это делал сейчас, сумма вышла бы в разы больше».


«С соседями отношения хорошие, конфликтов никогда не было. В основном мои соседи — это интеллигенция 60-х, 70-х годов, люди искусства, многие работали в оперном театре. С ними всегда приятно общаться», - говорит Кличко.


Из прихожей Виталий заводит в просторную круглую комнату с очень высоким потолком в виде купола. «Фактически здесь два этажа в высоту. Сверху по кругу сделали галерею с прозрачными полами, она же служит библиотекой. Сейчас мы туда пойдем, покажу, — говорит Виталий. — А здесь в гостиной мы устроили домашний кинотеатр. А то мои походы в кино вместо просмотра фильма обычно заканчиваются раздачей автографов. Всей семьей смотрим кино здесь, благо под нами — наш же спальный этаж, поэтому можно включить звук погромче. Дети даже как­-то экспериментировали и делали громкость на полную. Так я, когда на первом этаже зашел в подъезд, услышал — ага, у меня дома смотрят кино". Под огромным телевизором — коллекция DVD. Но Виталий машет рукой: "Вообще, это уже устарело. Вот Владимир приобрел HD-плеер, в который за $4 можно прямо из интернета закачивать все киноновинки. У меня пока такого нет, но я уже оценил его преимущества"... Хотя в доме три спальни, Виталий не припоминает, чтобы у него оставался на ночь брат Владимир: "У него в Киеве свое жилье".


За гостиной — зал, который можно назвать столовой, посреди стол с восемью стульями, за которым, по словам Виталия, сидели многие знаменитости спорта, бизнеса, политики. Здесь Виталий частенько принимает гостей. Есть в квартире и камин, но хозяин говорит, что его почти не топят.


Рабочий кабинет Виталия расположен на самом верхнем этаже. Туда ведет очень крутая лестница. Взбираемся и оказываемся в весьма строгом кабинете. На полках и стенах — в основном подарки и сувениры. Икона, огромная боксерская перчатка с автографами участников Конгресса WBC, дружеские шаржи, даже шпага. Вот и пояс чемпиона мира WBC! А пояса Владимира хранятся в офисе в Гамбурге.


Кухня у Кличко — самая обычная: встроенная техника, стол, холодильник, электрочайник. На микроволновке баночки с витаминами — спортсмену-политику нужно постоянно быть в тонусе. Виталий говорит, что здесь он дружит с холодильником.









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