Жена футболиста Коноплянки рассказала о сексе перед матчем

Олеся Гусева, Виктория Коноплянка и Алла Селезнева разделись ради победы сборной Украины на Евро-2012. Жены футболистов снялись в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim и через страницы издания как бы призвали мужей "без медалей не возвращаться". Девушки также рассказали, как они прониклись любовь к футболу и о сексе перед матчем. "Мне всегда круто! А если ты имеешь в виду, что футболист потом играет расслабленно, то на Жене это (секс-Ред.) не отражается", - призналась Евгения Коноплянка.



















Фото maximonline.com.ua