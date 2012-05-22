Литвин показал часы за 4 тыс. долларов, а Томенко – за 4 тыс. гривен

Спикер парламента Владимир Литвин носит часы марки Zenith. По крайней мере так на своей страничке в соцсети Fаcebook утверждает пользователь Влад Содель. Снять часы главы Верховной Рады ему удалось 21 мая на Согласительном совете. «На Владимире Литвине замечена обновка в виде Zenith Class Reserve de Marche 01.1125.655/01.C490 всего за 4100 долларов, хотя ранее, на нём, чаще всего можно было видеть Patek Philippe Calatrava 5116G за 23000 баксов», - пишет Содель.



VIP.glavred решил лично убедится в цене часов Литвина. Итак, одну и ту же модель Class Reserve de Marche можно купить и за 4 тысячи «зеленых», но можно отдать и целых 10 тысяч условные единиц. Разница только в металле, из которого сделан корпус часов. Если сталь, то дешевле, белое золото, соответственно будет стоить дороже. Из чего сделан корпус часов господина Литвина приходится только догадываться.

















Вице-спикер парламента Николай Томенко носит Frederique Constant. Они стоят практически тоже 4 тысячи, но украинских гривен. «3827 грн - кварцевые позолоченые Frederique Constant CLASSICS Slimline FC-235M1S5», - пишет Влад Содель. И опять же таки, в зависимости от металла корпуса часы могут стоять от 400 до 600 долларов, что в среднем все те же 4000 тысячи гривен.









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