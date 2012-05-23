Татьяна Рамус показала себя на Каннском кинофестивале

Телеведущая и супруга украинского олигарха-коллекционера Игоря Воронова Татьяна Рамус сейчас находится во Франции. В эти дни там проходит Каннский кинофестиваль и блондинка не могла пропустить событие такого уровня. На своей страничке в Fаcebook Татьяна Рамус выложила фото, на которых она идет по красной дорожке в Каннах.









«Нам повезло ! Первый день по красной дорожке без зонта ..... За день до этого другим гостям повезло гораздо меньше ... Атмосфера царила как всегда праздничная ... Хотя фильм оказался жестким с очень жестокими сценами ... Мужскоекино или актуальное нашему времени что ли ...»,- пишет Рамус.









«Я отметила , что многие кинозвезды на красной дорожке с ай фоном в руках делают снимки друг друга и фотографов, так что если кому из них сделают комплимент О!!! хороший снимок !!!один из многих может ответить, ну конечно, меня сфотографировал Брэд Питт!!! Им осталось, конечно, у него только попросить перекачать архив из айфона», - со смайликами пишет Рамус, которая тоже фотографировала на iPhone.



