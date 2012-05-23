Розинская рассказала, где жила с Мельниченко в Украине, и о его бывшей жене

Программа «Двойная сплошная» взяла скандальное интервью с Натальей Розинской. Ведущая приехала на встречу на костылях и рассказала о том, какой будет свадьба с майором Мельниченко, если ей удастся покинуть Украину живой. Она назвала много громких имен, связывая свое избиение и конфликт с "Коброй" с тем, что она – фактическая жена Николая.



«Прошлым летом я проживала совместно с Мельниченко в доме его отца в Василькове, нам туда подкладывали бомбу…», — заявила Розинская.





«Это в Украине считается, что Мельниченко предатель, а в Штатах, Израиле, Европе не считают его каким-то плохим, люди считают его героем. Он сделал мне предложение, на которое я согласилась и, если бы не эта история, я бы уже должна была быть в Нью-Йорке, он уже подал там заявление…», — сообщила телеведущая.



На вопрос, а как же быть с законной женой Мельниченко, Розинская ответила, что у них хорошие отношения «Я точно знаю, что они разошлись друзьями, вы знаете, что они уже 5 последних лет не проживали вместе, фактически, их брак распался уже давно…».

Мельниченко сделал Розинской предложение в Париже

Розинская: "Мне страшно в этой стране"

Телеведущую Розинску побили в подъезде дома

Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й"



Во время интервью Наталья также рассказала, что считает власть преступной, "Мерседес купила" с помощью главы Проминвестбанка, которому, в свою очередь, помочь Наталье «шепнул Господь Бог».