Зам Главы СБУ носит часы как у патриарха Кирилла

Первый заместитель Главы СБУ Игоря Калинина Владимир Рокитский, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, носит часы той же марки, что и Патриарх Кирилл - Breguet.



Пользователь соцсети Facebook Влад Содель на своей странице выложил фото, но котором он запечатлел часы Рокитского, с подписью: «Владимир Рокитский и его Breguet Classique Complications модель "Réveil du Tsar Alarm" из белого золота по цене в $ от 32000 до 38000. Рокитский, судя из его биографии, никогда не занимался бизнесом. В его декларации за 2011 год значатся 231397 грв. совокупной суммы дохода. Т.е. если считать по минимальной цене этих часов, то Рокитский целый год с хвостиком работал только на швейцарский «будильник» на левой руке».







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