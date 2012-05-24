Ринат Ахметов носит самые дорогие часы - за $700 тыс.

Часы украинского олигарха Рината Ахметова марки Patek Philippe из белого золота, - об этом пишут в Facebook журналисты Ярослав Дебелый и Влад Содель. "Дело в том, что у него подобных часов несколько, это четвёртые за такие деньги...", - отмечает Влад Содель.



На сайте розничная стоимость таких часов составляет $ 701 175, что составляет 5,6 млн грн.

Раньше VIP.glavred писал о часах Vacheron Constantin стоимостю $500 тыс.и Parmigiani Toric Westminster, как у господина Ахметова за $536 910 с отметкой, что последний наручник украинского олигарха полностью украшен драгоценными камнями, что существенно поднимает цену.

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