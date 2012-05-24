Азаров приехал к Заболотной на Arsenale 2012

Министерство культуры Украины и "Мыстецький арсенал" совместно презентовали новый арт-проект - биеннале современного искусства, которая каждые два года будет проходить в украинской столице. Миссия проекта - привлекать в Украину международную публику и предоставить украинским художникам увидеть свои творения в одном пространстве с международным артом.



Открытие биеннале было шумным и привлекло массу публики - от богемы до джетсета. До официального открытия, то есть, окончания речи премьер-министра Николая Азарова, в сам арсенал никого, кроме представителей СМИ, не впускали. Исключением стали Юлия Воронова, которая, вместе с подругой, комфортно прошлась по выставке, фиксируя арт-объекты на айфон. Чуть позже в арт-пространство буквально ворвалась нардеп Юлия Левочкина. Позже выставку осомтрели Ася Мхитарян, Татьяна Франчук, Виталий Журавский, Елизавета Юрушева и другие.



































