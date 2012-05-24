Советник министра Кулиняки одевается у Виктории Бэкхем

Директор Национального художественного музея Татьяна Миронова всегда одета, что говорится, «по моде». И на такое важное событие, как открытие первой Киевской международной биеннале современного искусства ARSENALE 2012, известная галеристка была одета, как звезда мирового уровня.

Советник министра культуры Украины Михаила Кулиняки пришла в платье от дизайнера Виктории Бэкхем коллекции spring-summer 2012 – розовое с черной вставкой. Это платье из новой линии Victoria. Говорят, наряды этой линии стоят от от 593 до 1575 долларов, хотя можно купить и за 39,99 фунтов стерлингов.











Кстати, сама Виктория Бэкхем не раз надевала это розовое платье. В таких же платьях на публике появлялись модель Оливия Палермо, актрисы Селин Бакенс и Мишель Уильямс.





Фото TaблоID и lazygirls.info