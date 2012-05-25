Невестка Ющенко и жены нардепов засветились на открытии модного бутика

Ася Мхитарян открыла в Киеве бутик легендарного и обожаемого прекрасной половиной киевского джетсета бренда Valentino, пишет JetSetter. Почти все гостьи пришли на открытие магазина в воздушных нарядах марки. Встречала приглашенных сама Ася - иногда в компании мамы или брата Артура.

Гостей на коктейле было так много, что фотографы придумали не один способ запечатлеть всех дам в полный рост. Особенно выделялись на этой стихийной ретроспективе платьев Valentino Маша Ефросинина в алом и Анна Мартыненко в пастельных воланах.

Закончился парад платьев как-то даже не по-киевски - не жалея нарядов, гости в компании хозяйки, расселись на ступеньках новооткрытого бутика с бокалами шампанского. И стало очевидно, что им не помешали бы столы, на которых гости могли бы танцевать даже посреди бульвара Леси Украинки.





































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