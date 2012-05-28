VIP-ы на лето отправят детей на работу и дешевый отдых

Лето не за горами и предусмотрительные знаменитости уже спланировали летний отдых своего чада. ТСН.ua узнавал, где будут отдыхать дети известных людей. Самый сильный человек в мире и дважды отец Василий Вирастюк в июне собирает старшего сына в детский лагерь в Буковеле - на 2 недели. "Там два частных отеля у наших друзей, и они собирают детей - предоставляют преподавателей", - рассказывает рекордсмен. Горный свежий воздух, люди, которым можно доверить ребенка и быть уверенным, что будет нормальное питание и отношение к парню, интересная программа, давно знакомая компания друзей - перечисляет плюсы отец. Младший сын, которому только четыре года, останется с родителями. А уже в сентябре - в бархатный сезон, когда солнце станет мягче - семья Вирастюков вместе поедет отдыхать на море, в Грецию.

Гимнастка Лилия Подкопаева летом собирается с детьми в США. "Вадим и Каролина в меня как "лягушки - путешественницы" уже успели побывать во многих странах, летали и на Шри-Ланку и в ОАЭ, а в США - чувствуют себя уже практически как дома. Вот и сейчас у меня контракт в Америке на длительное время, поэтому приняла решение взять детей с собой. Пока, как говорят, они не связаны школой, тем более делала ставку на изучении английского языка. Также они продолжают заниматься тем, чем занимались в Киеве. Сын и дочь ходят в подготовительную школу. Кроме того, Вадим - ходит на плавание, Каролина - на изобразительное искусство", - говорит Подкопаева. По ее словам, языковая среда дает о себе знать. "Говорят уже хорошо на английском, даже мне делают замечание, как надо правильно говорить. В настоящее время купили абонементы на все развлекательные парки, это "Диснейленд", и "Леголенд" и "БушГарден". В конце июня возвращаемся домой. В июле дети с бабушкой едут в Крым. Вадим уже в сентябре идет в первый класс, так что усиленно занимаемся и во время отдыха", - поделилась планами Лилия.

Актриса и телеведущая Снежана Егорова и актер и музыкант Антон Мухарский, воспитывающие пятерых детей рассказали о своих традициях летнего отдыха. "В течение многих лет система не меняется - мы вывозим младших детей отдыхать на море, а старшие дети очень любят ездить в лагерь "Каштан", который находится в 30 км от Киева по Обуховской трассе в Конча-Заспе. Это место, где дети чувствуют себя счастливыми людьми: взрослыми, самостоятельными, самодостаточными", - рассказала Снежана. Но в этом году в летние планы звездной семьи будут внесены легкие коррективы, потому что старшая дочь Анастасия - студентка, поэтому она уже будет работать вожатой в этом лагере. "Дочка Саша не поедет, потому что она в этом году едет в Лос-Анджелес учиться в театральной школе как победительница телевизионного проекта. Зато в лагерь впервые поедет наш Андрюша. Ему скоро исполнится 6 лет и это будет его первый самостоятельный заезд", - рассказала Егорова. А самой Снежане с мужем, по ее словам, скорее всего не удастся уехать на море из-за того, что у них маленький ребенок. "У нас есть загородный домик недалеко от Киева, так что будем ходить на озеро, в лес, проводить время с одной стороны за городом, но с другой - недалеко от дома", - поделилась планами актриса.

Модель и многодетная мама Наталья Окунская, которая воспитывает четырех детей, тоже отправит свое чадо на работу. "Сначала они едут все вчетвером в Крым, в лагерь на целую смену. Старший сын там будет работать вожатым. Лагерь находиться в Ласпи. Потом старшие сыновья поедут в специальный баскетбольный лагерь в Харьковскую область. Будут тренироваться там. Еще мы всей семьей планируем поехать на белые ночи в Санкт-Петербург. Будет интересно посмотреть", - делится Окунская. Кроме этого, друзья пригласили ее с детьми в Литву пожить на месяц. "Мы сейчас думаем над этим предложением. Еще планирую с друзьями сыновей отправить в автобусный тур по Европе. Думаю, они уже взрослые мальчики, им будет интересно и полезно отправиться в такое путешествие", - рассказала Наталья.

Писательница Ирэна Карпа - также любительница путешествий и активного отдыха. Ее детишки еще слишком малы (1 и 2 года), и это ее не останавливает от поездок и походов всей семьей. Зимой они вместе, вчетвером провели два месяца в Барселоне, снимали просторный дом с кухней. Направление общего заграничного отдыха на лето молодая мать еще не определила, но точно собирается в Карпаты. "Будем подниматься в сторону Черногорского хребта, выбирая легкие маршруты. Хотим наверняка взять старшую, потому что ей два года и она уже что-то понимает, а весит немногим более чем младшая, - улыбается Карпа. - Но, если не на кого оставить малую, можно в принципе, взять ее в рюкзак и понести также". Писательница вспоминает, как в позапрошлом году ходила в горы с малышами в слинге: когда ребенок весил 4-5 кг - это было гораздо легче, чем нести рюкзак 30 кг. Карпа возьмет малышей в горы Еще Карпа - сторонник автопутешествий. Говорит, когда находишься в месте, где нет отелей и даже возможности поставить палатку - можно спать прямо в машине, если она достаточно трансформируется. "У нас такие экстремальные експириенсы были", - говорит женщина. К тому же, к автомобилю можно прицепить велосипеды, а потом кататься, посадив малыша в детское сиденье. "Ваш отпуск превращается в настоящее приключение!" - предупреждает Карпа.

Спортсменка Яна Клочкова воспитывает двухлетнего сына Александра. Олимпийская чемпионка соединит летний отдых с сыном и работой. Клочкова в Крыму устроит сыну вечеринку "Все лето планируем провести в Крыму. Думаю, будем все время в Артеке сидеть, поскольку у меня там есть один проект. Буду тренировать детей-сирот. Вообще Саше очень нравится у моря, он уже хорошо плавает. Поэтому Крым пока лучший вариант - говорит Яна. - Конечно, хотелось бы на Олимпиаду в Лондон выбраться, но еще точно не знаю. Пока Саша очень маленький, поэтому далеко из Украины не хочется уезжать". Впрочем, Яна рассказала, что в планах на осень поездка в Дубаи. "Там работает моя сестра, и мы к ней, возможно, присоединимся ненадолго. А еще у Саши скоро день рождения - наша родня из Грузии планирует приехать к нему на празднование 2-х годков. А с визитом мы туда пока не собираемся - далеко. Так что планирую устроить сыну вечеринку в Крыму", - добавила спортсменка.

Заместитель гендиректора НТКУ Валид Арфуш со своими четырьмя детьми собирается отдохнуть во Франции. "У нас есть давняя традиция, которой более 15 лет, когда мы все вместе собираемся у моего брата на Лазурном берегу. К нам присоединяются и наши родители, и сестра", - рассказывает Арфуш. "В этом году у детей будет очень насыщенная программа. Старший сын Карим полетит в Лондон на учебу в кембриджскую школу, а в августе присоединится ко всему семейству на юге Франции. Старшая дочь тоже отправляется в Лондон, правда только на две недели, а потом с мамой едет в Крым, где 8 июля состоится финал детского Евровидения, на котором она будет ведущей. В августе тоже прилетит ко всем нам на юг Франции. Младшая дочь Эмили после окончания французской школы в конце июня едет с мамой и младшим братиком Адамом во Францию", - объяснил отец. Кстати, Валид говорит, что "быть отцом четверых детей - это одно удовольствие, несмотря на нехватку времени". "Рекомендую", - улыбается Арфуш. Чаще всего отдых для младшего ребенка актрисы и телеведущей Ольги Сумской составляет мамина работа. "Дочка постоянно с нами на фестивалях, на съемках - отдельного отдыха может быть и не запланировано, поскольку все достаточно непредсказуемо", - говорит Сумская. Но есть и неизменные вещи. Например, детский кинофестиваль "Артек", куда десятилетняя Аня с мамой ездит ежегодно с удовольствием - по словам мамы, наслаждается атмосферой общения с большим количеством детей и вообще "зажигает". Кроме того, много времени девочка проводит в загородном детском центре: отдыхает и одновременно учится, чтобы не забыть школьную программу. "Целый год у нее дома большие нагрузки: кроме учебы, она серьезно занимается художественной гимнастикой - это ее вдохновляет, но отдыхать надо", - уверена актриса. Раз в год Сумская с мужем и ребенком выезжают на море - в Египет или Турцию. Хотелось бы больше, но рабочий график не позволяет. А без родителей девушка вообще отдыхать не любит - быстро начинает скучать и проситься домой.

Телеведущая Маричка Падалко и журналист Егор Соболев, которые растят троих малышей все также распланировали для детей отдых. "В июне старшие дети едут к свекрови в Анапу - она живет на море. Их отвезет туда папа, а дедушка и бабушка через месяц привезут обратно", - говорит известная ведущая. В июле молодая семья планирует семейный отдых - дети будут вместе с мамой и папой на даче у родителей Маши. "А в августе они проведут время с другой бабушкой: поедут с моей мамой на море в Болгарию. Но это касается только старших детей. Мы с мужем собираемся почти все лето работать. И младшая дочь остается с нами - ее пока никто никуда не берет , она слишком маленькая для путешествий. Так что ее летний вояж ограничится дачей", - поделилась Маричка. Телеведущий Константин Грубич на весь июнь отправляет своих детей в летний лагерь под Киевом. "Дети сами решили ехать в лагерь еще в прошлом году, когда смена закончилась. Уже несколько лет подряд ездят туда, имеют свою компанию. Затем, если все будет хорошо, поедут в Артек, - рассказывает Грубич. - В последнее время у нас проходят семейные "вылазки" в Трускавец. Там в одном спа-отеле мы делаем разные процедуры, массажи, плаваем в бассейне, ходим в сауну. Это то, чем мы занимаемся раз в три-четыре месяца последний год". Всей семьей Грубичи отдыхали и в Турции, и в Египте, имеют друзей также в Германии. В этом году хотели бы поехать еще в Грецию. "Любимой страной все же остается Украина, правда, она грязная, сервис и совесть подводят. И когда я думаю, выбирать Крым или Грецию, я выберу последнее", - признался телеведущий.