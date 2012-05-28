Людмила Янукович осчастливила молодых священников

В Луганске супруга Президента Украины Людмила Янукович приняла участие в церемонии награждения выпускников Луганского богословского университета. Церемония награждения состоялась вчера, 27 мая, в Свято-Владимирском кафедральном соборе, - об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

«Очень приятно, что на Донбассе есть такое учебное заведение, где из года в год мы видим все больше выпускников - тех, кто принял решение посвятить жизнь служению Богу», - отметила первая леди страны Людмила Янукович в ходе торжественной церемонии награждения выпускников Луганского Богословского Университета.