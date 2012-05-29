Наталью Розинскую признали виновной по двум статьям

Голосеевский суд столицы признал, что 2 мая телеведущая Наталья Розинская нарушила закон, проигнорировав требование работника ГАИ остановиться и отказав пройти анализ на содержания алкоголя в крови. Тогда скандальное видео попало в Интернет, а через 2 недели Наталью избили незнакомцы в ее подъезде. Приговор Натальи такой: лишение водительских прав на год, передает"ТСН-особливе".

Еще до объявления решения в суде случился скандал. Адвокат телеведущей Николай Недилько заметил на столе в судьи напечатанное обвиняемое решение против своей подсудимой. Судья назвала этот лист просто черновиком. "Дело имеет политический характер. Принято абсолютно субъективное решение на пользу работников ГАИ. Апеллировать однозначно будем, но, убежден, решение останется в силе", - утверждает Недилько.





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