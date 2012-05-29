Регионал Макеенко не может достать билеты на Евро-2012, а Павлик будет в VIP-ложе

За неделю до старта Евро-2012 ТСН.ua узнавал, кто из украинских политиков и серебритис получил заветный билет на стадион, а кто будет болеть дома на диване.

Бютовец Андрей Павловский не пойдет на стадион по политическим мотивам, из солидарности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Да, и вообще стадионы не любит. "У меня неприятные воспоминания. Меня как-то в детстве отец повел на стадион. И у меня прямо над головой пролетела пустая бутылка. С тех пор я стадионы не люблю".

Нардеп Олег Ляшко против стадионов ничего не имеет, но туда все равно не пойдет - будет болеть с людьми, "которые не имеют возможности купить очень дорогие билеты". "Я буду с людьми смотреть футбол на больших экранах на Крещатике, на Троещине, или еще где-то. Там где люди, там и я".

К слову, цены на билеты по европейским меркам у нас не такие уж большие - варьируются в пределах от 30 до 600 евро. Самые дешевые билеты будут стоить на 50% меньше, чем на ЕВРО-2008 в Австрии и Швейцарии. Кроме того, билеты третьей категории на финал обойдутся всего в 50 евро.

Впрочем, нунсовца Геннадия Москаля цены на билеты вообще не интересуют. Он не пойдет на стадион исключительно… из-за гостеприимства. "Меня на стадионе не будет. Я свое место уступаю гостям Евро-2012. А то, судя по непрозрачной схеме продажи билетов, выйдет, что только одни киевляне будут. Пусть приедут те, кто хочет посмотреть матч в Украине", - оптимистично предположил в разговоре с ТСН.ua. Геннадий Геннадиевич.

Но дальше всех в своем нежелании идти на стадион зашел вице-спикер Николай Томенко. Он решил создать в парламенте неформальное объединение под названием "За украинский футбол против власти и коррупции". "Мы хотим продемонстрировать свою несолидарность с властью. Поэтому я мобилизирую депутатов, это большое количество людей, которые отказываются ходить на стадион, если там будет присутсвовать руководство Украины. Будем болеть вместе с украинским народом. С украинскими флагами, в футболках. Думаю, что абсолютное большинство оппозиционных фракций меня поддержит". А вот депутаты из Партии регионов хотят пойти, да не могут.

"У меня средний сын хочет пойти, но билетов нет, и я не знаю, где их купить. Я бы хотел сходить на какой-то матч. Но пока билеты достать не могу", - пожаловался ТСН.ua глава регламентного комитета Владимир Макеенко.

Зато первый президент Украины Леонид Кравчук обо всем позаботился заранее. Леонид Маркович в разговоре с ТСН.ua похвастался, что пойдет на все матчи с участием украинской сборной. Билеты ему через Интернет заказал помощник еще в феврале, и их должны вот-вот подвезти. "А вы как думали? Билеты распределяет УЕФА, они именные. И в УЕФА не смотрят, кто депутат, а кто не депутат. А все получают на общих основаниях. Никто на блюдечке никому билеты не принесет", - заверил ТСН.ua первый президент.

Среди предусмотрительных оказался и певец Виталий Козловский. "У меня уже есть билеты на матч Украина - Швеция и Швеция - Англия. Остальные матчи собираюсь смотреть с хорошей компании дома или в спорт-барах, - рассказывает Козловский, - Естественно болею за сборную Украины и наши клубные команды Динамо и Шахтер. Стараюсь смотреть почти все их игры, хотя, к сожалению, не всегда есть время. Но во время Евро-2012 постараюсь посмотреть хотя бы игры нашей команды". Виталий и сам играет в футбол, говорит, что когда собираются с друзьями на отдых на природе, то всегда берут с собой футбольный мяч: "Я с детства люблю играть в футбол. Помню, с ребятами мы играли в дворовый футбол".

Телеведущая Лидия Таран, которая в свое время даже вела футбольную программу, с детства увлекается этим видом спорта. "Я болею за сборную Украины. Если наши на каком-то этапе вылетают, то еще не знаю, за какую команду болеть, но точно не за Россию. Буду определяться в процессе чемпионата. Билетов нет, но у меня есть хорошие друзья, которые в принципе могут мне их организовать. По крайней мере, надеюсь на это. Я остаюсь в Киеве, и футбол станет моим главным развлечение июня", - говорит Таран.

Певица Катя Бужинская рассказала, что сама в детстве играла в футбол. Да и сейчас, когда есть возможность, на досуге бегает за мячом. Обычно, на "поле" Бужинская занимает позицию нападающего или вратаря. "Я болею за "Шахтер", а на Евро-2012 обычно - за украинскую сборную. Не знаю, попаду ли на матчи из-за плотного рабочего графика. Если будет возможность, то, скорее всего, матчи буду смотреть по телевизору", - говорит Бужинская.

Пловец Денис Силантьев признался, что не является ярым болельщиком, хотя следит за игрой футбольного клуба "Шахтер". Сам в футбол играть не пробовал, разве что как любитель. "Конечно, я буду смотреть Евро-2012. Билетов, к сожалению, у меня нет, поэтому буду или с друзьями, или дома с семьей", - говорит Силантьев. Денис "будет болеть за Украину, а там как пойдет".

Ресторатор Николай Тищенко тоже в числе поклонников футбола. Говорит, когда-то в детстве и сам гонял мяч. "Футбол буду смотреть на стадионе с друзьями. Буду болеть за Украину, а если она вылетит, то за Испанию", - рассказал Тищенко.

Певец Виктор Павлик, мало того, что является болельщиком футбола, он еще и возглавляет команду звезд "Маэстро" - ее президент. "Конечно, я буду смотреть футбол - непосредственно на стадионе. Думаю, в VIP-ложе", - признался певец ТСН.ua. Собственно, оптимизму Павлика можно только позавидовать. Хотя шанс купить билет еще есть у всех: и у випов, и у обычных болельщиков.