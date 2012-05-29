Сумская показалась в купальнике на пляже Израиля

Актриса Ольга Сумская, в принципе, никогда не стеснялась раздеваться перед камерами. Например, на Крещение в лютые морозы она лезла в воду в одном купальнике, да и еще улыбалась при этом. А недавно Сумская еще раз продемонстрировала отличную фигуру. Снимки актриса сделала на пляже в Израиле и выложила их на своей странице в Facebook с подписью «На пляже в Израиле, ласковое море Батьяма». Но кажется, не все друзья Сумской поняли, откуда блондинка шлет фотоотчет. Ольгу спросили, не в Бердянске ли она, на что та ответила, что находится на фестивале украинского кино в Израиле. Сюда по фото, которые Сумская выложила у себя на страничке, она успела не только поработать, но и отдохнуть: окунуться в море, побывать у Гроба Господнего и «познакомится» с девушками-военнослужащими.























