Российский миллиардер разбрасывал пятитысячные купюры из окна

Известный российский бизнесмен, глава соцсести «ВКонтакте» Павел Дуров со своим заместителем Ильей Перекопским разбрасывал пятитысячные купюры из окна офиса в центре города, наблюдая, как собравшиеся внизу люди дерутся за них. "Коллеги решили поддержать атмосферу праздника в виде небольшой акции, но пришлось быстро прекратить - народ стал звереть" – заявил Дуров в Твиттере, имея ввиду, что денежный дождь был устроен во время торжеств по случаю Дня города в Санкт-Петербурге.



Аттракцион невиданной щедрости продолжался недолго - "толпа начала звереть". Желающих собрать купюры от Павла Дурова собралось немало.













Интернет-сообщество в целом не одобрило поведение богача, чье состояние «Форбс» оценивает примерно в восемь миллиардов рублей ($ 260 млн.). Вот лишь некоторые отзывы: «Решил поиграть в Джокера из «Бэтмена» - тот тоже разбрасывал миллионы в толпу, но очень плохо кончил» , «Акция красноречиво характеризует не столько людей, которые дрались из-за денег, а того, кто получал удовольствие от их унижения», «Какая фамилия, такие и развлечения!».



Недавно Дуров опубликовал свой политический манифест, в котором, в частности, предлагает «обеспечить регионы полной автономией - вплоть до предоставления организациям небольших безлюдных территорий в аренду на 100 лет для создания мини-государств». А так же «разрешить свободную циркуляцию золота и любых электронных валют, на 100% обеспеченных золотом».