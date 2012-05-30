Невестка Ющенко интересуется не только модой, но и искусством

В галерее современного искусства KyivFineArt состоялось открытие выставки живописи Юрия Соломко «Титаны». В проекте «Титаны» Юрий Соломко собрал воедино фрагменты образного пространства и стереотипы общественного сознания. Работы художника можно отнести к особому виду искусства – “сенс арт” (sence art), в котором одинаково яркими являются литературная идея и ее выражение на картинах. «Для современного человека ирония – чуть ли не единственный способ защиты от прессинга социума и общественных стереотипов», — считает владелица галереи Kyiv.FineArt Татьяна Франчук. Открытие выставки посетили Ася Мхитарян, Лиза Ющенко (недавно она была на презентации новой ювелирной коллекции Виктуар де Кастелан «My Dior»), Вера Титова, Александр Бригинец, Кирилл Проценко и другие известные любители искусства.





























Фото JetSetter MainPeople