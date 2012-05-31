Ярославский: «Успешным бизнесменом надо родиться »

Репутация «короля Харькова» Александра Ярославского давно уже переросла его родной город: сегодня он – одна из ключевых фигур украинского истеблишмента в глазах и соотечественников, и иностранцев. В интервью изданию «Публичные люди» бизнесмен поделился «секретом своего успеха».



«Знаете, нет какого-то рецепта, я не могу сказать «начни с этого» или «начни с того». Ну, во-первых, успешный бизнесмен, так же как финансист или, допустим, композитор, это генная конструкция. Я никогда не смогу играть на скрипке, как Паганини, потому что у меня нет этой генной конструкции. Я никогда не буду писателем или поэтом – человек должен им родиться. Тот же Олег Дерипаска, тот же Роман Абрамович или Фридман – это не просто люди, которым свалилось богатство, повезло… Все это чушь, мы знаем много примеров из нашей плеяды, когда люди были с деньгами, а после оказались еще и должны.







Чтобы быть успешным бизнесменом, надо родиться им и очень-очень много трудиться – это два необходимых условия. Должна быть определенная генная конструкция и в дополнение к ней сумасшедший труд. Человеку необходимо точно определить, что он может заниматься бизнесом, и только потом заниматься этим делом – ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно», - уверен Ярославский.

Как именно вести бизнес Ярославскому в свое время подсказал один человек, правда, имени его бизнесмен не назвал: «Мне один человек на заре моей бизнес-эпопеи сказал: «Саша, никогда не допускай, чтобы кто-то имел к тебе „право требования“». Надо вести бизнес так, чтобы ни у кого никогда не было к тебе права требования, потому что никто не знает, когда его предъявят. Ты же не обманываешь никого, ты ведешь бизнес, ищешь варианты, анализируешь ситуации. Но такие вещи, за которые с тебя могут спросить, – это весьма и весьма небезопасно для здоровья. Это раз. И потом, жить с постоянной мыслью, что ты кому-то должен, – я никогда бы на это не пошел. Это два».



