С кем Лидия Таран провела каникулы в Таиланде?!

Телеведущая Лидия Таран принял приглашение от своего молодого кавалера и провела с ним романтические каникулы в Таиланде. Как это было, зафиксировала съемочная группа проекта "И придет любовь", в котором Лида участвует, пишет ТСН.ua.

Таиланд стал для Лиды и Леши отличным поводом на время (или навсегда?) забыть о проблемах, беспокоили их в столице и заставляли непрерывно выяснять отношения. Молодой человек признался, что еще переживает из-за свидания Лиды с другим мужчиной, на которое она отправилась после их ссоры. На что Таран резонно заметила: "Ну я же здесь, с тобой, а не с другим". После чего предложила составить все проблемы в сахарницу, накрыть ее крышкой и забыть.

Этот несложный психологический трюк действительно помог паре расслабиться и провести свои каникулы так, чтобы они запомнились надолго. "Это был прекрасный отдых, - поделилась Лида с другими героинями проекта" И придет любви ". - Мы катались на слонах и кормили их бананами. Целыми днями гуляли по песку, ныряли в океан, а потом часами грелись на камнях." Мохито "тайцы делают такими огромными порциями, что мы за раз выпивали, наверное, 2 литра! Очень страшно было летать на четырехместном самолетике, но тайский массаж снимает любой стресс! ".

Коллеги Лиды по проекту поспешили порадоваться за них с Алексеем, прокомментировав, что ничто так не сближает людей, как совместный быт. На что реалистическая Таран ответил: "Посмотрим, как оно теперь будет в Киеве. Я Дева, а у Дев все должно происходить по расписанию".