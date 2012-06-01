Розинская не любит шутки о блондинках, а Шишкина пользуется стереотипами

1 июня 2012, 10:31

Вольнова: «Мужчины больше реагируют на блондинок»

Мало кто знает, что первый день блондинок прошел в США 31 мая 2001 года. Организовали его белокурые юристки. Из-за цвета волос у них постоянно возникали проблемы с трудоустройством. А все из-за нелепого стереотипа об их способностях.


Откуда же взялся этот стереотип? Почему кто-то решил, что цвет волос (естественный или приобретенный) влияет на интеллектуальные способности человека? На самом деле, есть множество примеров умных и успешных блондинок. Блондинка Джо Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, является сейчас самой высокооплачиваемой писательницей после Дэна Брауна. Пожалуй, все наслышаны о непомерно высоком IQ голливудской акрисы Шерон Стоун – 154 балла. Да и в Украине хватает своих блондинок-интеллектуалок.

Можно по-разному относиться к Анне Герман, Александре Кужель, Раисе Богатыревой и, наконец, к VIP-узнице Качановской колонии Юлии Тимошенко, но наивными дурочками их точно не назовешь. Бытует мнение, что имидж блондинки-глупышки "узаконила" Мэрлин Монро. Режиссеры нещадно эксплуатировали ее образ наивной простушки. Впрочем, современники Мерлин свидетельствуют, что актриса и в жизни не блистала умом. "Ставить с ней фильм всё равно, что снимать картину с собачкой Лесси в главной роли", - рассказывал режиссер Отто Премингер.



Носителя "белокурого гена" корреспонденту ТСН удалось найти в украинском парламенте. Народный депутат от  БЮТ Элина Шишкина не только совершенно натуральная блондинка, но еще и самый молодой депутат. "К анекдотам про блондинок отношусь с юмором и сама люблю посмеяться и над собой и над своим цветом волос, - рассказала она ТСН.ua. - Иногда пользуюсь стереотипами из анекдотов. Это помогает, если надо получить какую-то информацию". К крашенным блондам Элина относится совершенно спокойно. "Мне не жалко! Пусть красятся, если идет белый цвет".



Другая известная блондинка Наталья Розинская признается, что натуральный цвет ее волос – светло-русый, но уже много лет она красится в блондинку: "Сейчас, если вы заметили, я уже не такая яркая блондинка. Мой цвет волос по-научному называется "натуральный блондин". Я периодически меняю оттенок волос – он то ярче, то темнее. Но всегда остаюсь в гамме светлого тона. Сейчас мой цвет волос очень сдержанный, но многие все равно называют меня блондинкой", - говорит телеведущая. Наталья не любит шутки о блондинках: "Я считаю, что настоящему мужчине есть что рассказать мне, кроме анекдотов. А если нечего, то настоящий ли он мужчина? Я вообще не очень люблю анекдоты. Особенно в последнее время мне уже не до шуток в этой стране". Скандальная телеведущая считает, что жизнь блондинки не так уж проста и беззаботна: "Против светлых сил всегда найдутся представители темных сил, которые хотят бороться со светлой головой", - резюмирует она.



Телеведущая Светлана Вольнова от рождения обладательница пепельного цвета волос: "Впервые я покрасилась в блондинку в 25 лет. Сначала я красилась в рыжий, но потом поняла, что нужно становиться блондинкой", - делится Светлана. Не так давно она опять вернулась к рыжему цвету, но быстро вернулась в ряды светловолосых: "Цвет волос никак не влияет на мое восприятие себя, но вот мужчины больше реагируют на блондинок". Вольнова не воспринимает всерьез стереотипы о блондинках: "Это не касается крашеных блондинок, наверное. Настоящих блондинок в мире всего 3%, а определенные качества приписываются и крашеным блондинкам в том числе. Я думаю, что качества характера и умственные способности зависят от генетики, родителей, воспитания, образования и многих других нюансов. Просто девушка-блондинка выглядит более беззащитной, чем обладательницы другого цвета волос. И мужчины относятся к ним со снисхождением. Поэтому рядом с блондинкой мужчина чувствует себя более уверенно. А брюнетка производит впечатление самостоятельной, активной. Потому в мужском сознании родился определенный стереотип, который умные девушки с удовольствием используют себе во благо, - делится Светлана. - Например, при встрече с ГАИ можно сказать что-то в духе: "Ой, совсем я без головы, не знала как и куда ехать!" и так далее. Меня сразу же отпускают и даже денег не берут". При этом друзья телеведущей не позволяют себе шуток о блондинках в адрес Светланы: "Мои друзья знают, что я очень серьезная девушка", - говорит она. Блонд стал для Светланы Вольновой своего рода талисманом: "Я бы с большим удовольствием стала темноволосой, я неоднократно проецировала этот образ на себя. Но мне этот цвет не идет. Я испробовала всю палитру и посмотрела как тот или иной оттенок волос смотрится в телекадре. Должна сказать, что блонд для меня самый выигрышный. Он дает именно ту смесь красоты, роскоши, некоторой стервозности и притягательности, которая мне нужна. Это мой счастливый цвет – когда я блондинка, мне больше везет".

Фото на заглавной niklife.com.ua

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