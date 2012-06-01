Рудницкая презентовала книгу в честь юбилея Билозир

1 июня 2012, 12:30

«Білу зірку України» приурочили к 55-летию политика

Бывший культурный министр, политик и Народная артистка Украины Оксана Билозир отметила свой юбилей. Поднять бокал шампанского за здоровье именинницы гостей пригласили во Дворец приемов, что как раз напротив Верховной рады. У входа стояли бодигарды, дальше прибывающих встречали  гуцульские музыканты. Друзей, близких и родных собралось не мало – гости приезжали-уезжали, но три зала все равно были полны людей. Хозяйка вечера лично встречала каждого, принимала поздравления, подарки, а после долгих тостов  все поднимали бокалы. Кстати,  выпить и закусить было что даже привередливым гостям: разные виды сыров, салаты в корзинках, рыба, икра, шампанское, вина и виски.  






 


Нардепы Давид Жвания и Владимир Стретович приехали с особенным подарком. Имениннице они подарили ее портрет,  который сразу же занял центральное место в одном из залов.   Но  самым большим подарком в тот вечер для политика была презентация книжки Анжелики Рудницкой «Біла зірка України. Невигадані історії з життя Оксани Білозір». В художественной форме автор описывает  львовский период  жизни известной артистки. Как пишет Рудницкая, «биография Билозир могла бы стать любимой историей для голливудских сценаристов». Вот буквально несколько строчек из книги: «Одевшись, мама и сын (Оксана с сыном Андреем - Ред.) вышли на влажную львовскую брусчатку. Маленький мальчик отныне станет главным мужчиной в ее жизни. А украинская звезда, которой восхищались миллионы, сейчас спасала собственную душу от невыносимой тирании»... Сюрпризом для гостей же стал показ сценических костюмов артистки, которые для нее создает Оксана Караванская. Надо отметить, что именинница в тот вечер была тоже в платье львовского дизайнера.





Среди гостей, которые поздравляли в тот вечер Оксану Билозир и Анжелику Рудницкую, были Патриарх Филарет, министр культуры Михаил Кулиняк и  бывший культурный министр Василий Вовкун, секретарь Киевсовета Галина Герега, министр Петр Порошенко с супругой Мариной, нардепы Давид Жвания, Владимир Стретович, Ирина Геращенко, политики Адам Мартынюк и Анатолий Гриценко, супруги Виталий и Светлана Билоножко, Марина Кинах, Ирина Ванникова, певцы Александр Пономарев, Виктор Павлик и Гарик Кричевские и многие другие.










 

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