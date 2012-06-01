Азаров сыграл с детьми в футбол на Олимпийском

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Международный день защиты детей вместе с воспитанниками Черкасского детского дома для детей дошкольного и школьного возраста посетил НСК «Олимпийский», на котором будут проходить матчи Евро-2012, пишет Правительственный портал.

Премьер-министр с детьми осмотрел раздевалку сборной Украины по футболу, а потом вместе прошли на поле через туннель, которым выходить футболисты во время матчей Евро-2012. На поле Николай Азаров символически сыграл с детьми в футбол. Он вручил детям подарки с символикой Евро-2012: мячи, футболки, кепки. Также Глава Правительства передал черкасскому детдому сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. В свою очередь воспитанники детдома подарили Николаю Азарову свои работы, сделанные своими руками.



Николай Азаров пообещал во время ближайшей рабочей поездки в Черкасскую область посетить их детский дом и посмотреть, в каких условиях дети проживают: «Я обязательно во время посещения Черкасской области приеду к вашему детдома и воочию увижу, как вы живете».





















