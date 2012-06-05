Лиза Ющенко и Маша Ефросинина выбирали платья в парке

Ольга Навроцкая показала новую коллекцию своей второй линии QUEEN CASUAL by NAVRO. К созданию коллекции, большую часть которой составляют платья в пол с цветочным принтом, дизайнер подключила тезку - руководителя отдела стиля СТБ Ольгу Слонь. Показ коллекции состоялся в ресторане «Прага». Несмотря на ливший всю ночь дождь, отказываться от концепции показа open air не стали - и погода не подвела. Солнце светило дефилировавшим по газону Юлии Кавтарадзе, Даше Медовой, Юлии Криницкой и другим, а также гостьям: Наде Мейхер, Маше Ефросининой, Лизе Ющенко, Асе Мхитарян.