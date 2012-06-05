Бриджит Бардо и Ален Делон пристыдили мэра Харькова

За несколько дней до старта Евро-2012 Харьков в очередной раз прославился. На этот раз — стараниями культовых французских актеров Бриджит Бардо и Алена Делона, пишет Сегодня. Они написали совместное письмо мэру первой столицы Геннадию Кернесу с требованием прекратить массовые убийства бродячих собак накануне ЧЕ. В горсовете, однако, уверяют: о письме ничего не знают. А в городском «Центре обращения с животными» и вовсе считают, что некоторые зоозащитные организации специально сгущают краски.

Тем не менее, «Сегодня» обнаружили письмо Алена Делона и ярой французской защитницы животных на личном сайте Бардо, где оно было опубликовано 1 июня. «Как вам не стыдно? — обращаются актеры к мэру Харькова Геннадию Кернесу. — Настоятельно прошу вас немедленно прекратить эту гнусную бойню, чтобы Украина сохранила образ цивилизованного и гуманного государства. Сейчас она теряет его, и это — ваша вина и ваша ответственность». В письме также говорится о том, что чемпионат — недостаточный повод для того, чтобы обрекать собак на нестерпимую боль. «О величии страны и нравственном состоянии ее народа можно судить по тому, как в ней относятся к животным», — цитируют актеры слова индийского политика и философа Махатмы Ганди.

Напомним, в начале мая Ален Делон приезжал на кинофестиваль «Харьковская сирень», где кто-то из зоозащитников мог ему и пожаловаться. В мэрии, однако, о письме ничего не слышали. «Городские власти Харькова к убийствам собак никакого отношения не имеют, — заверил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко. — У мэра самого 18 собак. Вы можете себе представить хотя бы одного собачника, который отдал бы приказ уничтожать собак?».