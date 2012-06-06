Виктория Бекхэм считает Елизавету II иконой стиля

Виктория Бекхэм сейчас живет в Америке, однако ощущает себя настоящей британкой и очень гордится этим. В небольшом видеоролике, снятом к Бриллиантовому юбилею правления Елизаветы II, Виктория рассказала, что для нее значит родиться в Великобритании.

"Мы очень креативны, - говорит Виктория, вспоминая такие известные британские бренды, как Стелла Маккартни, Burberry и Alexander McQueen. Мой бренд - британский, моя команда все британцы, вы можете почувствовать энергетику, как будто едете по Лондону".

Не забыла Виктория и про виновницу торжества: "Королева, вы же понимаете, она икона. Ей всё это присуще, очень-очень шикарна, я имею в виду, она - Королева".

Кажется, в честь 60-летия правления королевы Виктория сделала поклонникам большой подарок - она подарила свою улыбку, которую так редко позволяет себе перед камерами.

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