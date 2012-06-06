Денис Силантьев устроил уборку на пляже

В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды, Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания организовал уборку Общественного пляжа, на Трухановом острове. Данная акция «Чистая страна - здоровая семья» началась на прошлой неделе и логическое ее завершение состоялось 2 июня 2012 года. Поддержать спортсмена пришли певица Арина Домски, художественный руководитель балета «Форсайт» Александр Лещенко, директор балета «Форсайт» Лина Верес, заместитель директора по содержанию пляжей и зон отдыха КП «Плесо» Константин Пигуля, руководитель социальных проектов LG Электроникс Юлия Мороз и другие. Также в стороне не остались ученики 75 гимназии и около 40 волонтеров, которые помогали очищать пляж от мусора.

«Все мы живем на одной планете, и, загрязняя природу, мы вредим в первую очередь самим себе и своим потомкам. Именно поэтому, я хочу выразить глубокое уважение моим единомышленникам, что не остались в стороне от этой проблемы, и пришли сюда, чтобы совместно предпринять определенные шаги по улучшению состояния окружающей среды. Я верю, что вместе мы сделаем окружающую среду лучше, и впредь не забывать о ее охране и сохранению природных сокровищ», - отметил Олимпийский призер по плаванию и президент Фонда Денис Силантьев.