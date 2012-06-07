Юлия Воронова пригласила Лизу Ющенко на итальянскую вечеринку

C началом летнего сезона вопрос обновления гардероба становится особенно актуальным. Именно потому украинские ВИП-ы стали все чаще совмещать полезное с приятным, а именно – светские выходы с показами модных коллекций. Если недавно киевские селебретиз побывали на показе, организованном прямо под открытым небом, то теперь Юлия Воронова собрала подруг в Touch Cafe, где состоялся вечер для ценителей Сицилии и итальянского колорита - совместными усилиями Ermanno Scervino, Aldo Coppola и Stephen Webster. Среди гостей - Дарья Диденко, Лиза Ющенко, Полина Габович, Юлиана Дементьева, Ася Мхитарян и другие.