Юлия Айсина по-царски отметила юбилей

В одном из караоке-ресторанов Киева прошел праздник моды, шопинга и стиля, приуроченный к 10-летнему юбилею творческой деятельности ведущего дизайнера Украины, Юлии Айсиной, который собрал почти пол дюжины модного бомонда. Кого и чего здесь только не было: шампанское лилось рекой, столы ломились от черной икры, отличным дополнением к которой стало изысканное вино, а еще море цветов, шикарный показ и выступления украинских звезд – так Юлия Айсина отпраздновала первый десяток своего профессионального пути.

Поздравить дизайнера собралась вся светская столица: Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, Алена Винницкая и братья Большие, Василий Бондарчук и Катя Веласкес, Гарик Кричевский и Валерия Крук, Светлана Вольнова и многие другие.

Дизайнера задарили приятными мелочами, сувенирами и стильными вещицами: картины, швейцарские часы, позолоченная миниатюра Эйфелевой башни и статуэтка Незнайки, шедевральный отдых в Монако и не только.

Но все же главным событием вечера стал показ коллекции на подиуме приурочена к празднику, которая отображала творчество Айсиной за годы ее дизайнерской деятельности – каждое платье было откликом предыдущих коллекций Айсиной, но переделано на современный лад.

Сама же виновница торжества поведала, что десять лет для нее – это лишь маленький шаг на пути к настоящему успеху, дальше в ее планах – мировые подмостки.