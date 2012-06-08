Ляшко хочет пригласить Тимошенко на концерт Zaz

Во Дворце Украина состоялся концерт французской певицы ZAZ. Послушать необычный вокал певицы пришли многие украинские ВИП-ы. Одним из главных поклонников певицы оказался политик Олег Ляшко. Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что если станет президентом, освободит Юлию Тимошенко и пойдет с ней на концерт. Об этом он написал в своем Facebook после посещения концерта французской певицы Zaz. «Пошли с женой и дочерью на концерт Zaz. Это что-то невероятное! Изабель Жеффруа говорила на украинском. Это было так приятно и трогательно :) Изабель общается на украинском языке лучше Азарова, Кличко и Королевской вместе взятых. А концерт удивительный! Я давний поклонник таланта Изабель и ее команды. Когда-то "подсадил" на Zaz Юлию Тимошенко. Жаль, что Юля сейчас не на концерте, а в тюрьме ... Когда при Вашей поддержке стану Президентом - уволю ее, и мы вместе сходим на концерт», - утверждает Ляшко.

На запись в социальной сети тут же откликнулись читатели. Один из комментаторов предложил политику использовать свои вокальные для достижения поставленной цели: «Олег, так спойте Юле песни "ЗАЗ" перед колонией. У Вас же голос сильный - она услышит и расчувствуется. А может даже и тюремщики расплачутся и выпустят ее)». Олег Ляшко немедленно отреагировал на предложение: «Отличная идея, спасибо! Спою обязательно, уверен, Юле будет приятно!)))»