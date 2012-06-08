Фаворит Лагерфельда развлекал украинских ВИП-ов на крыше

Украинские ВИП-ы собрались на открытии ресторана Atmosfera на крыше отеля Premier Palace, где прошла JetSetter Party. Вечеринка, посвященная джетсету и воздушным путешествиям, собрала столичных it-girls, бизнесменов и других светских персон Киева. Еще с утра вечеринке угрожал проливной ливень, но ближе к полудню небо над рестораном начало проясняться, а уже вечером гости увидели звезды. «Фортуна на вашей стороне», - отметили Юлия Магдыч и Светлана Бевза.

Гости угощались шампанским Mumm, белым и красным вином, виски Chivas и закусками от ресторана Atmosfera – креветками и колбасками гриль, тартаром из лосося, тунцом татаки, тарталетками и др. Раскачал вечеринку диджей Анатолий MiDi, он же внук Софии Ротару. Вела вечеринку Катя Осадчая в образе экстремально гламурной стюардессы. «Правила техники безопасности на борту. Главное – не смешивать», - предупредила всех самая активная путешественница всея джетсета Киева.

Следом за юным внуком Софии Ротару на сцену под открытым небом, ставшую самой высокой светской точкой Киева в этот вечер, вышел фаворит Карла Лагерфельда Батист Джиабикони. Поющая муза кутюрье пришлась по вкусу украинским ВИП-ам. Уже с первых аккордов синглов самого успешного манекенщика планеты под сценой пританцовывали Алан Бадоев, Аня Богдан, Ася Мхитарян. Сразу после Джиабикони место на поднебесной сцене занял немецкий диджей Tocsh с авторским треком JetSet Girl, который стал гимном светских девушек. Ближе к полуночи гости начали расходиться, унося с собой корешки «посадочных талонов», в виде которых были сделаны пригласительные, и смешные фотографии из фотобудки.