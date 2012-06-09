Том Круз влиятельнее Бреда Питта

Основные критерии оценки довольно просты - сумма, которую заработал сам актер, кассовые сборы фильмов с его участием, частота упоминания в средствах массовой информации, пишет ТСН-Особливе. Том Круз, которого многие уже списали со счетов, неожиданно возглавил рейтинг. 49-летний актер не попадал в список самых влиятельных с 2005 года. Вернуться с триумфом позволил ему успех фильма "Миссия невыполнима-4. Протокол Фантом", который собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов. Доход Тома составил 75 миллионов долларов.

Брэд Питт (2-е место) получил третью номинацию на премию "Оскар" за главную роль в спортивной драме "Человек, который изменил все". При этом его годовой доход в три раза меньше, чем у Круза - 25 миллионов долларов. Фильмы с его участием также нельзя назвать кассовыми. Зато фотографии 48-летнего Брэда за год появились на обложках 40 журналов! Такого показателя не имеет ни одна из актрис. Леонардо Ди Каприо (3-е место) остается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире на протяжении уже более 10 лет. В отличие от Круза 37-летний Лео не любит рисковать и заключает классические контракты, не связанные с процентами от дохода. Он получает свои 15-20 миллионов долларов даже в случае провала картины в прокате. Такой подход позволил Ди Каприо заработать за год 37 миллионов долларов. Годовой доход актера - 30 миллионов долларов

Джонни Депп (4-е место) оказался в центре внимания прессы благодаря разрыву гражданского брака с Ванессой Паради. Годовой доход 48-летнего актера - 30 миллионов долларов. Многие считают, что продюсеры обворовывают Джонни. Его гонорары могли быть гораздо выше, ведь две части "Пиратов Карибского моря" собрали в мировом прокате более миллиарда долларов каждая.

Адам Сэндлер (5-е место) любимец зрителей и постоянная мишень для критиков. В этом году его комедия "Такие разные близнецы" собрала 10 антипремий "Золотая малина". Зато в прокате заработала 150 миллионов долларов при бюджете 80 миллионов долларов. Годовой доход 45-летнего Адама - 37 миллионов долларов.

Уилл Смит (6-е место) после четырехлетнего перерыва вернулся на большой экран. Комедия "Люди в черном-3" стала лидером проката в большинстве стран мира. 43-летний актер получил за участие в ней 30 миллионов долларов. Том Хэнкс (7-е место), разменяв шестой десяток, пытается найти более возрастную зрительскую аудиторию. Два его последних фильма "Ларри Краун" и "Жутко громко и крайне близко" показали далеко не лучшие результаты в прокате - 52000000 и 47000000 долларов соответственно. Доход самого актера составил 26 миллионов долларов. А в десятке журнала "Форбс" Поэтому удалось остаться благодаря своей огромной популярности в социальных сетях. Только на Twitter у него 4000000 друзей!