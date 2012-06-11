Кейт Миддлтон носит фальшивые бриллианты за $75

Герцогиня Кембриджская вводит моду на бижутерию
Супругу принца Уильяма герцогиню Кембриджскую по праву можно назвать одной из самых скромных королевских персон, ведь она не постеснялась появиться на одном из светских мероприятий в сережках с искусственными бриллиантами.
Как оказалось, сережки, которые были одеты на герцогине Кембриджской, стоили всего $75 и были украшены фальшивыми бриллиантами и искусственным жемчугом.
Такие же сережки, как у Кейт можно было приобрести на сайте дизайнера Belinda Hadden. После того, как об этом узнали поклонницы Миддлтон, сережки раскупились с молниеносной скоростью, как говорит сама дизайнер.
Кейт Миддлтон удалось невозможное - превратить обычную бижутерию в роскошное украшение, сочетая ее с кружевным платьем Alexander McQueen, туфлями L.K. Bennett и шляпкой Jane Taylor.