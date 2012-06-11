Кейт Миддлтон носит фальшивые бриллианты за $75

Супругу принца Уильяма герцогиню Кембриджскую по праву можно назвать одной из самых скромных королевских персон, ведь она не постеснялась появиться на одном из светских мероприятий в сережках с искусственными бриллиантами.



Как оказалось, сережки, которые были одеты на герцогине Кембриджской, стоили всего $75 и были украшены фальшивыми бриллиантами и искусственным жемчугом.







Такие же сережки, как у Кейт можно было приобрести на сайте дизайнера Belinda Hadden. После того, как об этом узнали поклонницы Миддлтон, сережки раскупились с молниеносной скоростью, как говорит сама дизайнер.



Кейт Миддлтон удалось невозможное - превратить обычную бижутерию в роскошное украшение, сочетая ее с кружевным платьем Alexander McQueen, туфлями L.K. Bennett и шляпкой Jane Taylor.

Фото diamondjubilee.hellomagazine.com