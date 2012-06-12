...Но кто сказал, что футбол – это страсть только сильной половины человечества? Женщины не меньше увлечены этой мегапопулярной игрой. Правда, в отличие от мужчин, в первую очередь они обращают внимание не столько на изящество пасов и комбинаций, сколько на самих игроков. Специально для читательниц Viva! мы представляем топ-10 самых сексуальных футболистов!

Криштиану Роналду, Португалия

Если Роналду пока не добился всех главных титулов в футболе, то в списке самых сексуальных спортсменов планеты он уже давно безоговорочный лидер. После участия футболиста в рекламной кампании Armani он был признан спортсменом с самым желанным телом. Впрочем, за это звание с Криштиану соперничает и Дэвид Бекхэм. Но Дэвид уже не играет за сборную, поэтому не участвует в нашем рейтинге. Успешный с мадридским «Реалом», Роналду давно мечтает выиграть главный приз со своей национальной командой. Остается только гадать, за кого будет болеть в возможном матче «Португалия – Россия» его русская партнерша, супермодель Ирина Шейк.

Франческо Тотти, Италия

Франческо Тотти боготворят все жители Италии и, в особенности, Рима, где он по праву считается ключевым игроком столичного клуба «Рома». Восковая фигура Тотти находится в Музее мадам Тюссо, что подтверждает культовый статус футболиста и за пределами страны. Франческо всегда в центре внимания не только благодаря его спортивным достижениям, но и впечатляющей внешности. Именно таким в представлении публики должен быть настоящий итальянский мачо. Свою славу сердцееда Франческо долгое время поддерживал романами с супермоделями и актрисами. Но сейчас это в прошлом. Он счастлив с красавицей телеведущей Илари Блази. За пышной свадьбой двух знаменитостей следила по телевизору вся Италия.

Жерар Пике, Испания

В последние годы Жерар Пике вознесся на вершину популярности благодаря сногсшибательным успехам родного клуба «Барселона». Но на родине Жерара любят не только за надежную игру в обороне и самоотдачу на поле. У Пике множество поклонниц, жаждущих его. Пока покорить сердце горячего испанца удалось лишь одной суперженщине – колумбийской певице Шакире.

Андрей Шевченко, Украина

Наверное, не стоит долго объяснять, почему мы включили в этот хит-парад постоянного участника конкурса «Самые красивые» по версии VIVA! Шевченко – один из самых популярных героев в Украине. А благодаря футбольному таланту Андрея узнали во всем мире. Когда он играл в Италии и Англии за «Милан» и «Челси», у футболиста появились миллионы фанатов… и столько же фанаток. Однако красавчик Андрей остановил свой выбор на одной своей поклоннице – американской модели Кристен Пазик. О сексуальности Андрея свидетельствует много фактов, взять хотя бы тот, что легендарный Джорджио Армани выбрал его лицом своей марки.

Фрэнк Лэмпард, Англия

Фрэнк Лэмпард может служить примером истинного английского джентльмена – стильного, красивого и благородного. Вот уже много лет он верой и правдой служит клубу «Челси». Недавно благодаря сильной игре Фрэнка «Челси» смог добиться самого высокого результата за всю свою историю – выиграть Лигу чемпионов. Сегодня большие надежды на победу связывают с футболистом и болельщики сборной Англии. Спортивные издания ставят его в один ряд с Дэвидом Бекхэмом и Тьери Анри.

Серхио Рамос, Испания

Еще один представитель Испании в нашем списке. Серхио может похвастаться тем, что дебютировал в сборной страны уже в 18 лет. Именно тогда на скромного новичка положили глаз лучшие клубы Европы, а также… первые красавицы Испании. В свое время Рамоса подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако все сомнения развеялись, как только стало известно о его страстном романе с Ларой Альварес – одной из самых привлекательных ведущих спортивных программ в Испании.

Фернандо Торрес, Испания

Фернандо Торрес, которого негласно называют «Мистер 50 миллионов», не похож на типичного жгучего испанского мачо. Тем не менее, он всегда входил в список самых красивых футболистов современности. Сначала дома, в Испании, затем в Англии, где он сейчас выступает в составе «Челси». Кстати, в Лондоне поговаривают, что Торрес оказался в клубе Романа Абрамовича по настойчивым просьбам дочерей русского олигарха, которые сильно симпатизируют испанцу. Правда это или нет – неважно, ведь Фернандо счастлив в браке и воспитывает двоих детей.

Андрей Воронин, Украина

Куда бы ни приехал Андрей Воронин, будь то Одесса, Лондон, Москва или Майами, за ним всегда охотятся фотографы. Особенно активны папарацци во время отдыха украинского футболиста, ведь тогда можно снять его полуобнаженным. Андрей со своей женой Юлией – одна из самых сексуальных пар в спортивно-звездной тусовке. Стильного красивого футболиста уважают за его бойцовские качества и мужественный характер. Своими манерами Андрей показывает, что он в первую очередь настоящий мужчина, а уж затем талантливый футболист.

Уэсли Снэйдер, Нидерланды

Рост этого голландского футболиста всего метр семьдесят. Однако он всегда заметен на поле благодаря талантливой игре. Харизматичный красавчик Уэсли – один из самых популярных и красивых мужчин Голландии. В 27 лет Снейдер успел не только построить блестящую карьеру, но и разбить немало сердец. Чего только стоит громкий скандал, когда футболист, будучи в браке, стал встречаться с моделью Иолантой Кабау ван Касберген, на которой впоследствии и женился.

Петр Чех, Чехия

20 мая футболист отметил 30-летие, а днем ранее его уверенная игра принесла победу лондонскому «Челси» в финале Лиги чемпионов. Впечатляющие достижения для спортсмена, которого когда-то списали со счетов после серьезной травмы головы. Но Петр вернулся и продолжил играть в шлеме. Несмотря на этот факт у чеха море поклонниц, которые считают его по-настоящему сексуальным и мужественным. Некоторые из них в знак преклонения и поддержки приходят на матчи «Челси» в таких же шлемах, как и их кумир. Стоит отметить, что в 2011-м талантливый голкипер в третий раз был признан лучшим футболистом Чехии.

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