Евро-2012: Янукович болел за сборную Украины в компании Кучмы и Ющенко

Евро-2012 для сборной Украины началось с победы над командой Швеции.

За украинскую сборную болели первые лица государства. В VIP-ложе были все четыре президента Украины: Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Пришел и премьер-министр Николай Азаров вместе с женой. Он настолько был уверен в победе нашей команды, что накануне даже поспорил со шведскими болельщиками на бутылку пива, что выиграют украинцы. Секретарь Киевсовета Галина Герега в честь такого события надела желтую футболку нашей сборной, а невестка Виктора Федоровича Ольга пела гимн Украины, держа руку на сердце.

Сборную Украины в VIP-ложе поддерживали Мишель Платини, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Левочкин, Игорь и Григорий Суркис, Виктор Пшонка, Владимир Литвин, Александр Попов и другие.

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