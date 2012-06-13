Маленький звезда-болельщик оказался сыном нардепа Шаманова

13 июня 2012, 10:26

Тимуру приятна его популярность и он хочет познакомиться с Андреем Шевченко

Мальчик Тимур, который стал настоящей звездой после матча Украина - Швеция, оказался сыном народного депутата Валерия Шаманова. Об этом в эфире программы "Сніданок з 1 +1" рассказала мама мальчика Анжела.

Тимур признается, что уже немного устал от своей популярности. "Я очень устал. Мы вчера приехали в 12 ночи", - пожаловался мальчик. Однако, по словам Тимура, ему приятна его популярность, в частности, мальчику понравилось, когда его знакомая девочка Николь при встрече сказала, что видела его по телевизору.

Сегодня Тимур посетит тренировки украинской сборной по футболу. Он признается, что больше хочет познакомиться с Андреем Шевченко и хотел бы ему пожелать, чтобы тот постоянно побеждал. По словам мамы мальчика, они пока не решили, поедут болеть за сборную во время матча в Донецке на матч против сборной Франции. "Нужно отдать должное оператору, который в нужный момент навел камеру на Тимура. А вообще моменты славы приходят и уходят, это минуты. Главное, чтобы такие моменты дали что-то положительное в нашей стране, для поднятия духа патриотизма", - сказала Анжела.

Валерий Шаманов был избран в Раду по списку "Блока Юлии Тимошенко". Однако еще в конце 2010 года был исключен из состава фракции из-за того, что он проголосовал за предложенный правительством проект госбюджета на 2011 год. Сейчас Шаманов является внефракционным депутатом. Кстати, во время недавнего скандального голосования за "языковой" законопроект Шаманов отдал свой голос "за".

Корреспондентам газеты "Сегодня" также удалось пообщаться с мальчиком и его родителями. «Я хочу стать вратарем и быть похожим на Андрея Шевченко. Сейчас я часто играю в футбол со своим водителем», — сказал нам Тимур. «Сын осенью пойдет во второй класс. Он занимается плаванием, интересуется гоночными машинами, нравится математика. А еще хочет быть ученым, изучающим динозавров, и спасателем животных», — рассказала мама Тимура Анжелика. На «Олимпийском» за нашу сборную болела вся семья. «Наш папа был с мужской компанией, старшая дочь сидела со своей компанией, а мы с Тимурчиком отдельно», — говорит Анжелика.

Валерий Шаманов вначале не хотел, чтобы фигурировала его фамилия. «Понимаете, сейчас это воспринимается как радостный эпизод, а если всплывет моя фамилия, начнут говорить, что я проплатил это видео, — сказал отец Тимура. — Хотя на самом деле Тимур попал в кадр случайно. Я давно обещал ему сводить на матч Евро-2012 — так он попал на трибуну. Меня порадовало, что он пел гимн, держа руку на сердце. А еще плакал, когда нам забили, и радовался, когда забили мы. Это была искренняя реакция. Вот если Украина выиграет Евро, тогда я соглашусь, чтобы о Тимуре сняли фильм. Но не сейчас».

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