Шевченко после победы над шведами пересел на Mercedes за 500 тыс. евро

Футболист Андрей Шевченко передвигается по Киеву на новом автомобиле – дорогом спортивном Mercedes-Benz. Машину цвета «серо-зеленый металлик» засняли под домом нападающего украинской сборной возле Верховной Рады 12 июня. Андрей Шевченко согласился сфотографироваться возле нового автомобиля Mercedes-Benz. Однако комментировать сверхдорогой спорткар футболист отказался, после нескольких снимков он сел в автомобиль и уехал на сборы.









После матча Украина-Швеция Андрей Шевченко попал в ДТП

Жена Андрея Шевченко ждет третьего ребенка

Таких моделей в мире выпущено всего 200 штук, и цена ее составляет порядка 500 тыс. евро. На таком же лимитированном Mercedes ездит гонщик Михаэль Шумахер. Спортивный болид способен развивать 360 км/час и набирать 100 км за 2,6 сек. У автомобиля - 725 л.с. и карбоновый кузов.











Как известно, 11 июня, во время матча Украина-Швеция в рамках "Евро-2012"капитан украинской сборной Андрей Шевченко забил два гола. Возможно, автомобиль ему презентовали за победу. Также не исключено, что футболист приобрел ее или взял в пользование после ДТП в центре Киева.

Напомним, что после игры Андрей Шевченко остановился на "зебре", чтобы пропустить пешехода и именно в этот момент в его Porsche Panamera въехал внедорожник неизвестного.