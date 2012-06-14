Арфуш хочет видеть в финале Евро-2012 Украину и Францию

14 июня 2012, 12:50

Фагота впечатлили шведские болельщики

Наши звезды дали свои прогнозы на выступление Украины на Евро-2012

Игорь Кондратюк, продюсер и телеведущий: "Я прогнозирую, что наши пробьются в полуфинал, но там проиграют немцам. Наши соперники — сборная Германии — и станет чемпионом. Но очень хочется ошибиться и увидеть наших победителями.

Я смотрел первый матч нашей сборной на "Олимпийском". У нас с женой даже есть своя форма болельщиков — одна шапка в виде мяча и желто-голубой парик. И, конечно, взяли два украинских флага. Мы сидели в обычных секторах с нашими фанами. Эмоций море! Орали как сумасшедшие. А Шева просто красавец!".

Владимир Горянский, актер театра и кино:

"Судя по первой игре нашей сборной, думаю нашим дорога прямо в финал. Как минимум считаю, что украинские футболисты смогут добраться до четвертьфинала. Если там проиграют, то для меня Евро закончится. Станет неинтересно. За наших я болел в фан-зоне в Киеве. Это непередаваемые впечатления — столько позитивной энергии! Кстати, я заметил, что турнир Евро-2012 смог с легкостью объединить украинцев. А ведь это нам никак не удавалось сделать уже очень давно. Только ради этого нужно было организовать футбольный чемпионат у нас.

Валид Арфуш, замгендиректора Национальной телекомпании Украины: "Я верю, что сборная Украины станет чемпионом. И мечтаю, чтобы в финал вышли Украина и Франция, потому что французов мы точно обыграем. Я болел за Украину в Киеве и заметил, что украинцы стали душевней, вежливей и дружнее. Я испытываю чувство гордости, когда слышу от иностранцев восторженные отклики о нашей стране".

Олег Михайлюта, (Фагот) вокалист группы ТНМК: "Я изо всех сил верю в то, что украинская сборная будет в финале и станет обязательно чемпионом. Вот так должен думать настоящий болельщик — только победа!

Я был на львовской фан-зоне перед матчем Украина — Швеция, и меня очень впечатлили наши болельщики — яркие, позитивные, болеют эмоционально и искренне верят в нашу победу. С такой поддержкой футболистам грех проигрывать!

К сожалению, сам матч пришлось смотреть в отеле с друзьями. Надеюсь, в следующий раз нам удастся поболеть за наших в фан-зоне вместе с со всеми".

Яна Клочкова, многократная олимпийская чемпионка по плаванию: "Наверное, я не оптимистка. Но скажу, что нашим игрокам не удастся добраться до полуфинала. Уж очень сильные соперники. Я думаю, что чемпионами могут снова стать испанцы. Хотя и у немцев тоже хорошие шансы, они очень напористые. К сожалению, мне так и не удастся попасть на стадион или хотя бы в фан-­зону. Я сейчас в Крыму, и смотрим игры по телевизору. Но к матчам с нашей сборной готовлюсь весь день — откладываю все дела. Ни за что не пропущу ни одной игры. Видно, как украинские игроки стараются, и мы, болельщики, не должны их подводить.

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