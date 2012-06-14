Каха Каладзе забил гол в свои ворота после разговора с женой Ануки

Ануки Арешидзе, жена бывшего защитника "Динамо", "Милана" и "Дженоа" Кахи Каладзе, поделилась воспоминаниями о знакомстве со знаменитым мужем.

- Сегодня не мужчины похищают женщин, а женщины крадут мужские сердца! Вот и я похитила его сердце, - рассказала Ануки. - Но поверьте, никакого расчета не было. Я вообще тогда ничего не понимала в футболе. И думала, что же это за футболист, который не забивает голов. Это потом он мне объяснил, что он защитник.

Сегодня Ануки Арешидзе любящая мама двух детей, успешный дизайнер и владелица собственной линии одежды. Каха поддерживает ее во всех начинаниях, сообщает пресс-служба канала "Украина".

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- Если жена хочет учиться, работать, почему же нет? Я думаю, что она не должна зависеть только, от мужа. Она не должна думать, что она только жена Каладзе и все. Если она хочет развиваться, добиться чего-то в жизни, то я, естественно, как муж, друг, любящий человек - всегда буду ей помогать, - поделился известный спортсмен.

Несмотря на то, что Ануки занята бизнесом и воспитанием сыновей, о своем главном призвании - быть женой футболиста она не забывает ни на секунду.

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- Если ты жена футболиста - ты должна быть всегда в хорошем настроении и полна оптимизма. Однажды у мужа была важная игра. А я ему позвонила и нажаловалась. Он так думал об этом разговоре, что в итоге забил два мяча в свои ворота. Он, конечно, говорил, что я ни при чем. Но думаю, это именно моя вина, - откровенно поделилась супруга Каладзе.