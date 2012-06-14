На тренировку сборной Украины приехали беременная жена и теща Шевченко

Интернет-звезда 6-летний Тимур приехал с родителями
На открытой тренировке сборной Украины собралось много зрителей. Как и обещал, познакомиться с капитаном команды Андреем Шевченко приехал и маленький звезда интернета 6-летний Тимур. Его привезли родители – мама Анжела и папа - народный депутат Валерий Шаманов. Тимур подарил своему кумиру флаг и футболку, а потом гонял мяч с сыновьями Андрея Шевченко. Кстати, Джордан и Кристиан на стадион приехали вместе с мамой Кристен Пазик, которая находится в интересном положении, и бабушкой.
Фото УНИАН, 2012.tochka.net