Жены украинских футболистов провожали сборную в Донецк

Игроков сборной Украины на открытой тренировке в Киеве, перед вылетом в Донецк на битву с Францией, ждали трогательные мгновения свидания с родными.

Трех Андреев - Воронина, Ярмоленко и Шевченко - проведали любимые жены. Ради нескольких минут встречи с мужем приехала из Одессы Юля Воронина.

"Я приехала специально на матч со Швецией, и поэтому решила использовать возможность увидеть Андрея еще хотя бы 10 минут", - призналась Юля ТСН-Особливе.

На прощальные объятия с любимым у Инны Ярмоленко считанные секунды - пока муж идет со стадиона в автобус. Чтобы увидеть его в пятницу Инна поедет в Донецк сама.

"Своим ходом. Больше ничего не скажу. Просили не говорить", - смеясь, отрезала Инна.

Жена Андрея Шевченко Кристен Пазик, которая на 6-м месяце беременности, не пропускает ни одного матча и даже тренировки. Говорит, сейчас больше озабочена игрой мужа. А об имени их третьего сына подумает Андрей.

Навестить любимого мужа и отца пришли и Анжела Блохина с дочерьми Аней и Катей. Ведь это единственная возможность увидеть Олега Владимировича в период матчей.

"Мы же его не видим перед матчем", - посетовала Анжела.

С показательной тренировки мужья уехали вместе - в автобусе. А жены - порознь, в "мерсах" и "лексусах". В следующий раз супруги увидят своих любимых уже с трибун "Донбасс-Арены".

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