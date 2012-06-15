Жизель Бундхен стала самой богатой моделью года

Журнал Forbes известен своей любовью к составлению списков: на этот раз престижное издание представили нашему вниманию десятку самых высокооплачиваемых моделей, большинство их которых принадлежат к "небесным созданиям" Victoria's Secret. Девушки в этом году, не жалея роскошных тел (а некоторые и "ангельских" крыльев), потрудились на славу и заработали в сумме все вместе более 100 миллионов долларов. На первом месте вновь оказалась бразильская дива Жизель Бундхен, пополнив за прошедший год свою копилку на внушительные 45 миллионов долларов. Топ-модель сотрудничает со многими известными брендами, в том числе Versace, Esprit и Pantene, не раз появлялась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire. Неутомимая Жизель также разрабатывает и собственные дизайнерские коллекции. Недавно она представила весенне-летнюю коллекцию одежды и стала лицом украшений David Yurma.

"Серебро" на этот раз получила легендарная "британская волчица" Кейт Мосс, которая и по сей день остается одной из культовых моделей мира. У нее "в кармане" контракты с Longchamp, Mango, Rimmel и Vogue Eyewear. В этом году Мосс заработала, по сравнению с Бундхен, "скромные" 9.2 миллиона.

На третьем месте "краса и гордость" России - Наталья Водянова. Как пишет Forbes, "ее имя, может быть, и менее знакомо" американским читателям, модель тем не менее заработала 8.6 миллионов долларов. Парфюмерные контракты с Guerlain и Calvin Klein Euphoria, сотрудничество с маркой нижнего белья Etam - помогли ей войти в десятку самых успешных моделей.

Почетное четвертое место у Адрианы Лима. Супермодель заработала 7.3 миллиона долларов за прошедший год. Хоть и большая часть заработков идет от сотрудничества с брендом Victoria's Secret (Адриана - "ангел" с 2000 года), тем не менее девушка работает еще и с другими марками - Donna Karan и Mavi Jeans. А на данный момент Лима в заслуженном отпуске - 30-летняя модель ожидает второго малыша.

На пятом месте еще одно "небесное создание" Victoria's Secret - Даутцен Крез, которая пополнила свой банковский счет на 6.9 миллионов долларов. Она также сотрудничает с L'Oreal и Tiffany & Co. Молодая мама недавно была удостоена большой чести - восковая фигура модели появилась в Музее мадам Тюссо.

На шестом месте Алессандра Амбросио (с 6.6 миллионами долларов). В ее резюме - контракты с Victoria's Secret, Pink Line, бразильской маркой Colcci и ювелирным брендом Vivari. А буквально недавно супермодель снова стала мамой.

Седьмая строчка у Миранды Керр, которая заработала 6.6 миллионов. Модель попала в высшие эшелоны фэшн-бизнеса, заключив в 2008 году контракт c Victoria's Secret, и по сей день остается одной из самых популярных "ангелочков".

Не удивляйтесь, что не нашли в списке "серебряного" призера прошлого года Хайди Клум. Хоть 39-летняя супермодель заработала за прошедший год порядка 20-ти миллионов долларов, Хайди, по мнению издания, наконец, покинула ряды "просто" моделей и стала широкоизвестной медиа-персоной. Она ведет шоу на ТВ, такие как Project Runway и Germany's Next Top Model, а также занимается своими собственными дизайнерскими проектами.