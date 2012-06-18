Клочкова устроила в Крыму семейные соревнования

Семья Яны Клочковой отдыхает в Крыму в отеле Palmira Palace, где на днях состоялись семейные соревнования на Кубок Яны Клочковой, пишет ТСН-Особливе. Маленький Саша не мог упустить такое событие и даже сам рвался в бой. В одном из соревнований, где нужно было собрать камешки со дна бассейна, Саша сидел над каждым участником и подсчитывал трофеи. Пока малыш занимался важным делом, кто-то из детей случайно уронил в бассейн его любимую машинку. Заметив потерю, маленький чемпион не расстроился и с разбега бросился в воду. Опустившись до самого дна бассейна, малыш вытащил машинку из воды и больше не отпускал. Участники турнира вдохновились поступком спортивного малыша и открыли в себе "второе дыхание"!

Для сына "золотой рыбки" такие прыжки не новинка. "Когда мне было 2 года, я и подумать не могла, как зайти в бассейн без сопровождения мамы или папы, при этом у меня обязательно был надувной круг или дощечка, за которую я держалась изо всех сил. Саша же ребенок нового поколения - чемпион с пеленок. Мы тренируемся почти с рождения и не удивительно, что к двум годам он демонстрирует такие успехи", - радуется звездная мамочка.

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