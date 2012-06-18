ВИП-зона матча "Украина - Франция"

Донецкая Донбасс-Арена приняла на своем поле второй матч сборной Украины в рамках исторического для страны турнира «Евро 2012». Вместе со cборной из Киева, где наши футболисты обыграли сборную Швеции, перебралась и практически вся VIP-ложа во главе с Президентом Украины. Здесь болели также Мишель Платини, Игорь Суркис, Ринат Ахметов, Николай Азаров, Виктор Янукович-младший, Леонид Кравчук и другие, которым УЕФА обеспечила все условия для комфортного просмотра матча.

Отдельной компанией расположились Виктор Ющенко с супругой, Андрей Ющенко и Лиза. С трибун за игрой супруга Андрея Шевченко стойко наблюдала беременная Кристен Пазик в компании сыновей Кристиана и Джордана, а также матери, которая тоже приехала посмотреть на игру зятя.

После пятой минуты матч пришлось приостановить – на Донецк обрушилась небывалая гроза, которая заставила футболистов и зрителей прятаться в укрытии. Кристин Пазик с семьей была замечена в секторе PRESTIGE, а Вляд Ряшин пережидал дождь в зоне GOLD. Ринат Ахметов и Игорь Суркис, оставшиеся в ложе, угрюмо обсуждали проливной ливень с молнией и зловещее красное небо. Спустя ровно час матч возобновили, и болельщики ринулись на свои места. Напомним, матч закончился со счетом 2:0 в пользу сборной Франции.