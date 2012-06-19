Патриарха Кирилла наградили за "непорочное" исчезновение часов

В Москве вечером в понедельник, 18 июня, прошла торжественная церемония вручения премии "Серебряная калоша", пишет ТСН-Особливе. Премия присуждается радиостанцией "Серебряный дождь" за самые сомнительные достижения. В 2012 году в числе лауреатов премии, сообщается в Facebook "Серебряного дождя", оказался Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), который получил "Серебряную калошу" в номинации "Руки по локоть в чудесах" за "непорочное исчезновение часов".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил награду в номинации "Ход ослом или имитация агитации" с формулировкой "за жестокое обращение с избирателями". Пресс-секретарю движения "Наши" Кристине Потупчик была присуждена "калоша" в номинации "В_интернет точка.сру" за "полную Жеже". Политологу Сергею Кургиняну дали "Серебряную калошу" в номинации "Великолепная шестерка или Всадники Апокалипсиса" с формулировкой "за отстаивание позиции с пеной у рта". Питерский депутат от "Единой России" Виталий Милонов - инициатор принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - получил "калошу" в номинации ЭЕгегей, гея бей!" за "предложение отменить гомосексуализм до 2015 года". Премии также присуждены экс-главному редактору "Известий" Владимиру Мамонтову - за газету "Не дай Бог", и журналисту телеканала "Россия" Аркадию Мамонтову, известному скандальными расследованиями - "за вообще Бог знает что".

В списке лауреатов также оказался Толибджон Курбонхонов - автор-исполнитель песни, появившейся в интернете зимой 2012-го и которая восхваляет Владимира Путина, который баллотировался на тот момент в президенты. Курбонхонов получил "калошу" в номинации "Глубокая глотка" с формулировкой "за наиболее отчаянную попытку получить московскую регистрацию". В 2012 году премия "Серебряная калоша" вручалась в 16 раз. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на YouTube. Ведущими церемонии были Ксения Собчак и Михаил Шац.

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