Ирина Блохина "приманивает" победу сборной эфирными нарядами

Если игра нашей сборной в прошлую пятницу многих только расстроила, то наряды дочери тренера команды Олега Блохина на ток-шоу «Великий футбол» - Ирины Блохиной - продолжают радовать глаз. Кстати, Ирина не забывает, что всем спортсменам не чужды суеверия и ради поддержания боевого духа сборной Украины готова нарушить табу многих "эфирных" дам.

Именно из-за надежды на исполнение хороших примет ведущая уже дважды появилась в эфире в одном и том же платье, сделанном в стиле формы сборной Украины. Оказывается, таким образом, Ирина, которая, как и все спортсмены, верит в приметы, решила появиться в «победном наряде». То есть в том, в который она была одета во время матча Украины со Швецией. Жаль, на этот раз фэн-шуй не сработал! Но это совсем не означает, что Блохина должна перестать радовать наш взор.