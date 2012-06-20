Хью Лори пил украинское пиво и смотрел футбол в закрытом ресторане

В Украину прилетел музыкант и актер Хью Лори, известный по роли доктора Хауса. Хью прилетел к нам в рамках своего мини-тура, в который, помимо Киева, войдут Минск и Москва, пишет ТСН-Особливе. В аэропорту актер ни с кем не стал общаться - ни с журналистами, ни с поклонниками. Кстати, сопровождали Лори на выходе из терминала его же музыканты и симпатичная блондинка. Актер в последний момент решил не брать с собой на гастроли жену Джо. Блондинка оказалась его личным пиар-менеджером, и за ее спину он постоянно старался спрятаться. А вот личной охраны у артиста, зарабатывающего за последние серии «Доктора Хауса» по миллиону долларов, не было — поэтому организаторы предоставили троих секьюрити, которые и не подпускали к звезде. Всего Хаус привез с собой 8 чемоданов, а один рюкзак вынес даже сам.

Кстати, в целях конспирации Лори поселили в отель «Премьер Палас» под чужим именем (трехдневное проживание в президентском номере обошлось организаторам почти в 200 тысяч гривен), а сразу после прилета он отправился обедать на крышу гостиницы.

Из Борисполя он сразу направился в гостиницу. Впрочем, корреспонденты ТСН увидели актера на летней террасе ресторана. Хью Лори был в окружении своих музыкантов и организаторов концерта. Из напитков на столе было украинское пиво, хотя в меню имелось и иностранное. Именно в это время они совещались, где Лори хочет смотреть футбол. Ему предлагали билеты на стадион на матч Швеция - Франция, но все же выбрали закрытый ресторан в центре Киева на 17-м этаже в одном из бизнес-центров столицы. Выходя с летней террасы, Хью Лори отказал поклоннице в снимке на память. Актер сказал, что не любит фотографироваться.

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