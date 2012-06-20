Как Янукович, Абрамович и Ахметов болели на Донбасс-Арене

Украинские ВИП-персоны вчера собрались на стадионе «Донбасс-Арена», чтобы болеть за сборную Украины. Со счетом 1:0 в пользу сборной Англии завершился решающий матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Англии и Украины на «Донбасс-Арене». Перед матчем Украина - Англия Президент Украины Виктор Янукович в Донецке посетил официальную фан-зону, пообщался с болельщиками и осмотрел обустроенную для них территорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президенту также подарили памятную монету с символикой Евро-2012. Отвечая на вопрос относительно пожеланий сборной Украины перед сегодняшним матчем, Янукович сказал: «Хорошего настроения, боевого».









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