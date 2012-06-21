Хью Лори на концерте говорил украинские тосты и шутил о футболе

21 июня 2012, 10:14

Доктор Хаус шутил со сцены и отказывался давать автографы

Во дворце "Украина" прошел концерт британского актера, писателя и музыканта Хью Лори, запомнившегося украинскому зрителю по роли Доктора Хауса в одноименном сериале. Кстати, недавно в интервью актер признался, что подумывает о завершении актерской карьеры, чтобы полностью посвятить себя музыке. И это совсем не тот случай, когда очередной актер пытается записать пару песен, чтобы подогреть остывающий интерес публики. Cудя по реакции киевских зрителей на выступление любимого комика, он имеет все основания рассчитывать на успех и в  музыкальной сфере.  

На сцену, которая была оформлена в стиле камерной светской гостиной, актер вышел с блюзовым бендом The Copper Bottom Band, при этом сам Лори играл в основном на пианино, иногда беря в руки гитару. Доктор Хаус время от времени скромно подчеркивал, что он не профессионал и все аплодисменты по праву должны доставаться музыкантам, находящимся за его спиной. А он, мол, так - для привлечения внимания: "Гитара? Не знаю, что это такое, но мне понравилось как она выглядит и я решил взять ее с собой", - острил англичанин. 

Лори, известный также по комедийному скетч-шоу «Дживс и Вустер», вполне оправдывал свой титул одного из лучших комедийных актеров нашего времени - он принялся шутить, едва появившись перед публикой. Для начала снял с головы кепку и попытался бросить ее на вешалку, стоявшую на сцене – когда же это не удалось, намекнул на поражение украинской сборной: «Кажется, она пересекла линию».

В репертуаре Доктора Хауса были композиции из собственного альбома Let them talk, а также множество блюзовых и рок-н-ролльных хитов в оригинальных аранжировках. На сцене звучали, например, хиты Луи Армстронга, Джо Кокера, Эллы Фитцджеральд. Перед каждой композицией Лори рассказывал связанную с ней историю, упоминал имена любимых блюзовых гуру. В какой-то момент "добрый доктор" не удержался и пустился в пляс, мастерски исполнив несколько рок-н-ролльных па. 

Когда музыкантам вынесли из-за кулис поднос с виски, Лори прокомментировал: «Я знаю, что для вас водка – это национальный спорт. Для нас же таковым является виски». При этом актер поднял рюмку и сказал: «Будьмо!», - чем привел публику в восторг. Также в словарном запасе актера оказалась фраза "добрий вечір" и слово "дякую". 

"Врачевание" продлилось около двух часов. При этом на бис Лори с музыкантами вышли всего лишь раз. Цветы от поклонников Доктор Хаус не принимал, указывая жестом, что желающие могут оставить их у сцены. Но почитатели таланта британского актера все равно не сдавались, выкрикивали признания в любви и бросали цветы на сцену прямо из зала. Кстати, на автографы Доктор Хаус оказался скуп и черкнул подпись на память лишь одной поклоннице детсадовского возраста. Что ж, экранный герой известен своим сарказмом и строгостью - вряд ли зрители ожидали другого поведения и от самого актера. А потому зал провожал своего Доктора стоя. 

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