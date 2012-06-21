Наталья Розинская: Я влюбилась в Олега Ляшко

Наталья Розинская рассказала, почему именно сейчас она решила вступить в партию и баллотироваться в Верховную Раду. А также о своих отношениях с депутатом Олегом Ляшко и майором Мельниченко.

Недавно телеведущая решила баллотироваться в ВР от «Радикальной партии Олега Ляшко». Такому решению поспособствовал случай: «В минувшее воскресенье меня пригласили на съемки ТРК "Украина", на первой программе я случайно встретила Олега Ляшко, - рассказывает Наталья, - Он не знал, что я буду приглашена, я не знала, что он там будет. Господина Олега Ляшко я очень уважаю, считаю его едва ли не единственным честным, сильным, мужественным народным депутатом Украины. Я верю, что именно за ним наше будущее, я верю, что рано или поздно, каких бы усилий нам это ни стоило, мы придем к власти и будем менять эту страну».

Наталью Розинскую и Олега Ляшко объединяет не только желание изменить жизнь украинцев к лучшему, но и конфликты с «Коброй»: «Олег Ляшко и Михаил Волынец - это два депутата, которые выступили в мою защиту, потому что Ляшко сам терпел преследования от знаменитой "Кобры", которая на сегодняшний день подчиняется только Президенту Украины. Михаил Волынец тоже пострадал от преследований этой несимпатичной мне организации, - делится Розинская, - До столкновения с "Коброй" я была известным и уважаемым журналистом, а вот после столкновения с "Коброй" я превратилась неизвестно в кого. И вот господин Олег Ляшко говорит мне: "А почему бы тебе, Наташенька, не баллотироваться от нашей "Радикальной партии" и вместе нам не идти к светлому будущему?" Я посмотрела в его красивые большие голубые глаза, я прямо влюбилась в этот момент в господина Ляшко, я посмотрела на него и поняла, а почему бы нет, возможно, это Бог дает мне такую возможность», - поделилась Розинская.



И, тем не менее, пока Наталья признается в любви Олегу Ляшко, за океаном ее ожидает жених – майор Мельниченко: «Если бы не эта история 2 мая, то я бы уже давно была в Америке, на берегу океана, изучала бы английский язык. Такой у нас план с ним был жизненный - я изучаю английский язык, а там уже как получится, - рассказала телеведущая. - Я бы хотела плавать в океане, изучать английский язык и варить борщи своему любимому Николаю Мельниченко, борщик я безупречно для него варю! Но страна моя в опасности, я люблю ее».

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