Герега угощает киевлян дешевыми шпротами и сгущенкой

Секретарь Киевсовета Галина Герега в Деснянском районе столицы (Троещина, Лесной микрорайон) подкупает избирателей продовольственными пайками. «Секретарь Киевсовета, владелица сети строительных гипермаркетов «Эпицентр» и кандидат в парламент по округу № 215 в Киеве Галина Герега подкупает избирателей продовольственными пайками. В состав продуктового набора входит: сахар «aro» - 1 кг, рис круглозерный - 1 кг, мука пшеничная - 1 кг, сгущенное молоко - 1 б., шпроты «aro» - 1 б, печенье «Мечта» - 1 уп., бисквит «Шоколадный замок» - 1 шт., ручка с надписью «Галина Герега» - 1 шт., блокнот с магнитом на холодильник - 1 шт., агитационная брошюра «С добром к людям», - пишет на своей странице в Facebook частный предприниматель Юрий Андреев.

При этом миллиардерша Галина Герега, как настоящая женщина, знает толк во всем самом лучшем. Она любит готовить и в сессионные дни накрывает стол в кабинете комиссии по ЖКХ для депутатов-коллег из ГАК, угощая всех собственноручно приготовленными кулинарными изысками. Также Герега выделяется в Киевсовете своими хорошо подобранными костюмами. Покупает она их за границей, в Украине и шьет на заказ. Еще она хорошо разбирается в ювелирных изделиях, к каждому костюму у нее подобраны украшения, в том числе и бриллианты. Порой секретарь Киевсовета демонстрирует "лучших друзей девушек" на работе.

Тем не менее, ценность продуктового пайка, который Герега дарит избирателям, вызывает сомнения: «Самые дешевые и сомнительного качества шпроты в Киеве продаются в гипермаркетах «Метро». Именно их раздает в своих продовольственных пайках Галина Герега», - добавляет Андреев.

Герега далеко не первая среди украинских политиков, кто пытается замаслить избирателей. Некоторое время назад в Днепровском районе экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий раздавал продуктовые пайки для пенсионеров Днепровского района, где он будет избираться. 30 декабря в одном из детсадов Днепровского района дети получили подарки от Довгого. В другом районе Киева пенсионерам раздавали лекарства с портретом «регионала» и кума министра образования Дмитрия Табачника Максима Луцкого. Сам Луцкий заявил, что это не является агитацией, поскольку лекарства покупал Красный крест, а он только контролировал бесплатное распространение их среди киевлян.

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